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Люся Чеботина и SHAMAN выступят на выпускном в парке Горького в Москве

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Более 60 известных артистов примут участие в праздничном концерте по случаю выпускного вечера, который пройдёт в парке Горького 24 июня.
Люся Чеботина и SHAMAN выступят на выпускном в парке Горького в Москве
  • РИА Новости

В программу мероприятия включили истории великих людей, которые внесли вклад в развитие цивилизации, а ключевыми темами выпускного станут «Первые» и «Наставники», передаёт НСН.

«Наши выпускники — это будущее Москвы и России, и мы верим, что они будут первыми во всём. Главные темы праздника подчеркнут, что они наследники великих россиян, и впереди их ждёт множество открытий», — прокомментировала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заявлены известные исполнители и коллективы: Люся Чеботина, МОТ, Galibri & Mavik, SHAMAN, Артур Пирожков, «Дискотека Авария», NYUSHA, Филипп Киркоров, Катя Адушкина, Konfuz, Глюк’oZa и другие.

Ранее RIA56 сообщало, что в школах Оренбургской области состоялись последние звонки для учащихся девятых классов. На торжественные линейки пришли 22,6 тыс. выпускников.

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