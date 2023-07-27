В Нижнем Новгороде состоялся концерт агитбригады «Русского Радио», в котором приняли участие Родион Газманов и группа «Те100стерон».

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Артисты выступили в 422-м военном госпитале Минобороны.

«Положительные эмоции, которые дарят музыка и творчество в целом, не менее важны, чем материальная помощь. Поэтому Дом народного единства решил помочь сделать музыкальную паузу для участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в нижегородском госпитале», — заявил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Со своей стороны, Родион Газманов назвал военных особенной публикой.

«Их сложнее «раскачать» в начале, но, если получилось — зал твой. Они честнее», — отметил он.

По его словам, такие концерты очень важны.

«Каждый человек на своём месте должен делать своё дело, и мы, артисты, должны помогать своим творчеством», — сказали, со своей стороны, в группе «Те100стерон».

Руководитель нижегородского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Андрей Жильцов, в свою очередь, поблагодарил военных от имени всего общества. Он также выразил благодарность артистам.