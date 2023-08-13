В крупных музеях Москвы назвали популярные экспонаты

В Третьяковской галерее, Государственном историческом музее, Московском музее современного искусства и в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева рассказали RT, какие экспонаты, представленные на их площадках, больше остальных привлекают внимание гостей. Так, в соответствующий рейтинг среди прочих вошли картины Виктора Васнецова, Александра Иванова, личные предметы императрицы Екатерины II, проекты современных художников и скелет дейнониха.

Как отметили в Третьяковской галерее, чаще всего посетители спрашивают, как найти «Богатырей» Виктора Васнецова, «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина, «Апофеоз войны» Василия Верещагина, «Демона» и «Царевну-Лебедь» Михаила Врубеля.

«Постоянно спрашивают о Куинджи, Айвазовском, Рерихе, Левитане», — уточнили в галерее.

При этом дольше всего посетители Третьяковки рассматривают «Явление Христа народу» Александра Иванова — масштабное полотно размером 540 на 750 см.

«Посетители с замиранием сердца могут рассматривать это произведение 15—20 минут и даже дольше. Кстати, эта картина является магнитом для посетителей Третьяковки не только сейчас. Её масштаб, композиция и мастерство художника привлекают давно», — добавили в музее.

В свою очередь, в Государственном историческом музее (ГИМ) заявили, что наибольшей популярностью у посетителей пользуются бивни мамонта, долблёная лодка — чёлн, картина Генриха Семирадского «Похороны знатного руса», Мстиславово Евангелие, возок и камзол Петра I, очки и перчатка Екатерины II и прочие объекты.

«В среднем у экспоната посетитель проводит 1—2 минуты», — уточнили в ГИМ.

В Московском музее современного искусства (ММОМА) сообщили, что повышенное внимание привлекал гигантский проект дуэта художников Виноградова и Дубосарского «Времена года русской живописи» (Хит Хитович), вобравший в себя фрагменты шедевров русской живописи. Этот проект среди прочих был представлен в рамках выставки «Диалог во времени и пространстве. Отечественное искусство XX—XXI веков» в здании на Петровке.

«Отдельно хотели бы отметить Музей-мастерскую Зураба Церетели на Большой Грузинке — у взрослых наибольшей популярностью пользуется экспозиция на первом и втором этажах. На первом этаже особенно интересуют настенные ковры с фигуративными и абстрактными изображениями природы и животных... Удивление всегда вызывают большие и миниатюрные эмали на втором этаже», — добавили в ММОМА.

Если говорить о детях и подростках, то одна из самых посещаемых ими площадок — именно Музей-мастерская Зураба Церетели.

«Эмали сразу захватывают и детское внимание: у «Петушиных боёв» с ребятами на экскурсии можно провести целых десять минут... Ещё одна важная и такая же длительная остановка на детской экскурсии — ассамбляжи. «Не-картины» и «не-скульптуры», собранные из самых неожиданных и в то же время привычных предметов, вдохновляют на собственное творчество», — сказали в музее.

Вместе с тем аудиторию младшего возраста завораживают скульптуры «Лахтаоба», «Кошка» и «Собака», «Аргонавты».

Экспонаты, вызывающие интерес жителей и гостей Москвы, есть и в Государственном биологическом музее им. К.А. Тимирязева. Например, в здании на Малой Грузинской посетителей удивляет «Собака с приживлённой передней половиной тела щенка».

«Этот экспонат документирует первые в мире опыты по пересадке целого комплекса органов. Операцию провёл в 1954 году доктор биологических наук Владимир Петрович Демихов. Он пересадил голову щенка взрослой собаке, объединив их кровеносные системы. Сердце и лёгкие щенка удалили. На следующий день после операции щенок проснулся, голова осмысленно смотрела на окружающих, поворачивалась в сторону, облизывалась, пила воду и молоко и даже кусалась. Однако эксперимент закончился неудачей», — рассказали представители Тимирязевки.

Также в рейтинг объектов, востребованных гостями музея, вошли «Скелет дейнониха» — активного хищника, жившего в юрский период мезозойской эры (более 140 млн лет назад), «Сердце лося» — влажный препарат, хранящийся в специальной жидкости в герметично закрытом стеклянном сосуде, «Мочковатая корневая система кукурузы» — подземная часть этого растения.

«Добыть такой экспонат стоит гигантских трудов и исключительной аккуратности, ведь корни одного-единственного растения надо достать, не повредив тонких, почти нитевидных корешков; промыть и высушить их так, чтобы они не запутались», — подчеркнули в учреждении.

Время, проведённое посетителями у экспонатов, различается: кому-то достаточно беглого взгляда, а кто-то погружается в мир биологии глубже, задаваясь новыми вопросами и расширяя кругозор своими личными открытиями, резюмировали в музее.

Ранее сообщалось, что в Царском Селе начала работу выставка, посвящённая артиллерии времён Первой мировой войны. На ней представлено свыше 400 экспонатов из музейных собраний и частных коллекций.