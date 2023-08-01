Фестиваль «День пряника» состоится 5 августа в Туле

Всероссийский фестиваль «День пряника» состоится 5 августа в Тульском ремесленном дворе. Ожидается участие более 30 производителей из 13 регионов.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Программа включает выставку-ярмарку, мастер-классы и другие мероприятия. Также будут представлены арт-объекты и фотозоны.

Кроме того, выступят этноколлектив «Полынь Folk», кавер-группа The Balance и шоу-оркестр «Русский стиль».

В июле «Янтарный край» сообщал, что министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Калининградской области Антон Алиханов первыми посетили новый частный музей «Хранители памяти».