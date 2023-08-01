Узнать больше

Фестиваль «День пряника» состоится 5 августа в Туле

Короткая ссылка
Всероссийский фестиваль «День пряника» состоится 5 августа в Тульском ремесленном дворе. Ожидается участие более 30 производителей из 13 регионов.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Программа включает выставку-ярмарку, мастер-классы и другие мероприятия. Также будут представлены арт-объекты и фотозоны.

Кроме того, выступят этноколлектив «Полынь Folk», кавер-группа The Balance и шоу-оркестр «Русский стиль».

В июле «Янтарный край» сообщал, что министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Калининградской области Антон Алиханов первыми посетили новый частный музей «Хранители памяти».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить