В Царском Селе открылась выставка об артиллерии времён Первой мировой войны
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Посетители могут увидеть артиллерийские орудия, их проектные чертежи и модели, мундиры Николая II и цесаревича Алексея.
«Мундир парадный второй лейб-гвардии артиллерийской бригады, первой батареи. Николай II его, видимо, не часто надевал, потому что выглядит как будто буквально вчера вышел из-под иголки портного», — заявил Дмитрий Клочков, начальник военно-исторического отдела государственного музея-заповедника «Царское Село».
Ранее сообщалось, что в День ВМФ России в Кронштадте открыли Музей военно-морской славы на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».