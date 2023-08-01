В Царском Селе открылась выставка об артиллерии времён Первой мировой войны

В Царском Селе начала работу выставка, посвящённая артиллерии времён Первой мировой войны. На ней представлено свыше 400 экспонатов из музейных собраний и частных коллекций.

Об этом сообщает ОТР.

Посетители могут увидеть артиллерийские орудия, их проектные чертежи и модели, мундиры Николая II и цесаревича Алексея.

«Мундир парадный второй лейб-гвардии артиллерийской бригады, первой батареи. Николай II его, видимо, не часто надевал, потому что выглядит как будто буквально вчера вышел из-под иголки портного», — заявил Дмитрий Клочков, начальник военно-исторического отдела государственного музея-заповедника «Царское Село».

Ранее сообщалось, что в День ВМФ России в Кронштадте открыли Музей военно-морской славы на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».