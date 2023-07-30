В Кронштадте в День ВМФ России открыли Музей военно-морской славы

В День ВМФ России в Кронштадте открыли Музей военно-морской славы на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

«В рамках исполнения поручения о создании туристско-рекреационного кластера создан центральный объект его культурно-просветительской инфраструктуры — Музей военно-морской славы», — приводит ТАСС слова руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу.

Она подчеркнула, что музей является многофункциональным интерактивным комплексом, сочетающим лучшие традиции музейного дела России с актуальными мировыми трендами музейных коммуникаций, и построен на принципах иммерсивности.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области в честь Дня ВМФ России корабли устроили показательные стрельбы, а морские пехотинцы продемонстрировали процесс высадки на необорудованное побережье.