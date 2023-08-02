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Врач Кабычкин предупредил о риске возникновения радикулитов и невралгий в жаркую погоду

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Анастасия Румянцева
Заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал в беседе с RT, как правильно одеваться во время жаркой погоды. Кроме того, эксперт подчеркнул, что для людей, страдающих хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, заболевания опорно-двигательного аппарата), опасен резкий перепад температур.
Врач Кабычкин предупредил о риске возникновения радикулитов и невралгий в жаркую погоду
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По его словам, одежда должна быть многослойной, ни в коем случае не стоит подвергать себя воздействию сквозняков.

«Если человек вспотел и встал на сквозняке или под кондиционер, ему обеспечено переохлаждение. Это чревато радикулитами, невралгиями, невропатиями. Если человек находится без головного убора, то под черепной коробкой создаётся повышенная температура, а внутричерепная жидкость тоже подвергается расширению при нагревании, обеспечены головная боль и так называемый солнечный удар», — добавил специалист. 

Также он посоветовал ни в коем случае не употреблять крепкий алкоголь и не купаться потом в водоёмах, поскольку «может просто остановиться сердце».

Ранее в МЧС Москвы предупредили о жаре до +34 °С в Москве в выходные.

Ведомство рекомендует в связи с жарой носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

При нахождении на водоёмах стоит купаться лишь на оборудованных пляжах и не заплывать за знаки ограждения зон купания.

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