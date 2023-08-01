Суд в Москве отклонил иск музыканта Покровского, оспаривающего включение его в реестр иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы принял решение отклонить иск лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского*, оспаривающего решение Министерства юстиции о включении его в перечень иноагентов.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Суд постановил... отказать в удовлетворении административного иска Покровскому», — заявила судья.

Ранее сообщалось, что Покровский подал в российский суд иск к Минюсту с требованием убрать его из списка иноагентов.

В марте Минюст включил Покровского в реестр иностранных агентов.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.