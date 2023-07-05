Лидер «Ногу свело!» Максим Покровский пытается оспорить статус иноагента

Лидер «Ногу свело!» Максим Покровский* подал в российский суд иск к Минюсту с требованием убрать его из списка иноагентов. В Замоскворецком суде Москвы эту информацию подтвердили RT.

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«Данное административное исковое заявление поступило 20 июня 2023 года. Ответчик: Министерство юстиции. Судья: Патык Мария Юрьевна. Данное исковое заявление принято к производству», — говорится в сообщении. Судебное заседание назначено на 10:40 мск 17 июля. Ранее Минюст включил Покровского в реестр иностранных агентов. * Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.