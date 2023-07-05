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Лидер «Ногу свело!» Максим Покровский пытается оспорить статус иноагента

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Полина Полетаева
Лидер «Ногу свело!» Максим Покровский* подал в российский суд иск к Минюсту с требованием убрать его из списка иноагентов. В Замоскворецком суде Москвы эту информацию подтвердили RT.
Лидер «Ногу свело!» Максим Покровский пытается оспорить статус иноагента
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Данное административное исковое заявление поступило 20 июня 2023 года. Ответчик: Министерство юстиции. Судья: Патык Мария Юрьевна. Данное исковое заявление принято к производству», — говорится в сообщении.

Судебное заседание назначено на 10:40 мск 17 июля.

Ранее Минюст включил Покровского в реестр иностранных агентов.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.

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