Лидер «Ногу свело!» Максим Покровский пытается оспорить статус иноагента
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«Данное административное исковое заявление поступило 20 июня 2023 года. Ответчик: Министерство юстиции. Судья: Патык Мария Юрьевна. Данное исковое заявление принято к производству», — говорится в сообщении.
Судебное заседание назначено на 10:40 мск 17 июля.
Ранее Минюст включил Покровского в реестр иностранных агентов.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.