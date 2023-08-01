В первой половине 2023 года незаконный отстрел носорогов в ЮАР сократился на 11%
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Об этом сообщает Bloomberg.
На пресс-конференции в Претории она также заявила, что браконьерство переместилось из Национального парка Крюгера, где было незаконно убито 42 животных, в юго-восточную провинцию Квазулу-Натал и частные заповедники.
Ранее в Агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области рассказали о спасении медведицы в Ногликском районе. Животное запуталось в рыболовных сетях браконьеров и провело на одном месте трое суток.