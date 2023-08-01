В первой половине 2023 года незаконный отстрел носорогов в ЮАР сократился на 11%

Количество носорогов, ставших жертвами браконьерства в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где обитает основная часть мировой популяции вымирающих животных, в первом полугодии текущего года снизилось на 11%, рассказала министр окружающей среды Барбара Криси.

Об этом сообщает Bloomberg.

На пресс-конференции в Претории она также заявила, что браконьерство переместилось из Национального парка Крюгера, где было незаконно убито 42 животных, в юго-восточную провинцию Квазулу-Натал и частные заповедники.

Ранее в Агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области рассказали о спасении медведицы в Ногликском районе. Животное запуталось в рыболовных сетях браконьеров и провело на одном месте трое суток.