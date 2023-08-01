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В первой половине 2023 года незаконный отстрел носорогов в ЮАР сократился на 11%

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Количество носорогов, ставших жертвами браконьерства в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где обитает основная часть мировой популяции вымирающих животных, в первом полугодии текущего года снизилось на 11%, рассказала министр окружающей среды Барбара Криси.
В первой половине 2023 года незаконный отстрел носорогов в ЮАР сократился на 11%
  • Gettyimages.ru
  • © Lennart van den Berg / 500px

Об этом сообщает Bloomberg

На пресс-конференции в Претории она также заявила, что браконьерство переместилось из Национального парка Крюгера, где было незаконно убито 42 животных, в юго-восточную провинцию Квазулу-Натал и частные заповедники.

Ранее в Агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области рассказали о спасении медведицы в Ногликском районе. Животное запуталось в рыболовных сетях браконьеров и провело на одном месте трое суток.

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