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На Сахалине спасли запутавшуюся в браконьерских сетях медведицу

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В Агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области рассказали о спасении медведицы в Ногликском районе. Животное запуталось в рыболовных сетях браконьеров и провело на одном месте трое суток.
На Сахалине спасли запутавшуюся в браконьерских сетях медведицу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Медведица переходила вброд реку Паркату и запуталась в рыболовных сетях, которые расставили браконьеры. Ей удалось добраться до берега, но двигаться далее она не могла из-за сетей. Рядом с медведицей находился медвежонок.

Хищнику оказали помощь ногликские лесничие, сотрудник местной ветеринарной службы и члены экологического клуба «Бумеранг». Они примени усыпляющий препарат, а затем сняли сети и обработали раны на лапах животного.

По сообщениям НСН, в центре Томска обезвредили агрессивного медведя, который гулял по улицам ночью 29 июня.

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