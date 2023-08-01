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В Белоруссии объявлен «оранжевый» уровень опасности на 2 августа из-за непогоды

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Из-за сильных дождей и гроз в Белоруссии объявили «оранжевый» уровень опасности на 2 августа.
В Белоруссии объявлен «оранжевый» уровень опасности на 2 августа из-за непогоды
  • Gettyimages.ru
  • © Julia_Sudnitskaya

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. 

Уточняется, что 2 августа жителей страны ожидает переменная облачность. Ночью на западе Белоруссии и днём на большей части страны ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Также днём возможны сильные ливни и град в некоторых районах. В ночное и утреннее время местами прогнозируется слабый туман.

Ветер будет дуть с южного и юго-западного направлений со скоростью 4—9 м/с, с порывами до 14 м/с при грозах. В течение дня местами ожидается шквалистое усиление до 15—20 м/с. 

Температура воздуха ночью составит +12...+18 °C . Днём столбик термометра поднимется до +21...+26 °C, а в восточных районах местами может достигать +29 °C. 

Ранее в Приморском крае объявили штормовое предупреждение со 2 по 4 августа.

Также сообщалось, что в Курганской области 1—3 августа ожидается жара до +31 °С с грозами и дождями.

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