На фестивале «Гуляй Город» в Чехове побывали 29 тысяч человек

На фестивале «Гуляй Город», который проходил 29 и 30 июля в подмосковном Чехове, побывали 29 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

«Фестиваль «Гуляй Город» позволил окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории, познакомиться с современными артистами, дизайнерами, ремесленниками, насладиться концертной и развлекательной программами», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Программа включала историческую реконструкцию, лекции, мастер-классы и другие мероприятия.

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