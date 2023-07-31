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На фестивале «Гуляй Город» в Чехове побывали 29 тысяч человек

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На фестивале «Гуляй Город», который проходил 29 и 30 июля в подмосковном Чехове, побывали 29 тыс. человек.
На фестивале «Гуляй Город» в Чехове побывали 29 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

«Фестиваль «Гуляй Город» позволил окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории, познакомиться с современными артистами, дизайнерами, ремесленниками, насладиться концертной и развлекательной программами», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Программа включала историческую реконструкцию, лекции, мастер-классы и другие мероприятия.

Ранее министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала об особенностях II Международного фестиваля добрых искусств «Пятницкая башня», который состоится в Тульском кремле 25—27 августа.

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