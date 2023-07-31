На фестивале «Гуляй Город» в Чехове побывали 29 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
«Фестиваль «Гуляй Город» позволил окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории, познакомиться с современными артистами, дизайнерами, ремесленниками, насладиться концертной и развлекательной программами», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Программа включала историческую реконструкцию, лекции, мастер-классы и другие мероприятия.
Ранее министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала об особенностях II Международного фестиваля добрых искусств «Пятницкая башня», который состоится в Тульском кремле 25—27 августа.