Министр Рыбкина: фестиваль «Пятницкая башня» в Туле привлекает молодёжь
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
По мнению Рыбкиной, фестиваль современен и привлекает молодёжь, а также представляет собой синтез направлений в культуре.
«Проект привлекает посетителей, чтобы узнать лучше Тулу, привлекает молодёжь», — уточнила она.
Уточняется, что мероприятие направлено на разные возрастные группы — от молодых людей и до взрослого поколения.
Ранее сообщалось, что II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня» состоится в Тульском кремле 25—27 августа.