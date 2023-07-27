Министр Рыбкина: фестиваль «Пятницкая башня» в Туле привлекает молодёжь

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала об особенностях II Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня», который состоится в Тульском кремле 25—27 августа.

Об этом сообщает НСН.

По мнению Рыбкиной, фестиваль современен и привлекает молодёжь, а также представляет собой синтез направлений в культуре.

«Проект привлекает посетителей, чтобы узнать лучше Тулу, привлекает молодёжь», — уточнила она.

Уточняется, что мероприятие направлено на разные возрастные группы — от молодых людей и до взрослого поколения.

Ранее сообщалось, что II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня» состоится в Тульском кремле 25—27 августа.