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Министр Рыбкина: фестиваль «Пятницкая башня» в Туле привлекает молодёжь

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Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала об особенностях II Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня», который состоится в Тульском кремле 25—27 августа.
Министр Рыбкина: фестиваль «Пятницкая башня» в Туле привлекает молодёжь
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

По мнению Рыбкиной, фестиваль современен и привлекает молодёжь, а также представляет собой синтез направлений в культуре.

«Проект привлекает посетителей, чтобы узнать лучше Тулу, привлекает молодёжь», — уточнила она.

Уточняется, что мероприятие направлено на разные возрастные группы — от молодых людей и до взрослого поколения.

Ранее сообщалось, что II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня» состоится в Тульском кремле 25—27 августа.

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