Специалист Комагина предложила ввести регистрацию собак в России

Президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина предложила ввести обязательную регистрацию всех собак в России.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Комагина объяснила, что все животные должны быть зарегистрированы, чтобы иметь возможность контролировать их состояние. Это позволит сократить число «чёрных заводчиков», которые скрещивают животных без знаний.

При этом эксперт отметила, что сначала стоит зарегистрировать всех собак, с кошками нет такой острой проблемы.

Ранее первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о законопроекте, который будет контролировать деятельность неофициальных коммерческих заводчиков животных.