На Венецианском фестивале покажут авторскую версию фильма «Андрей Рублёв»

На Венецианском кинофестивале покажут режиссёрскую версию фильма «Андрей Рублёв», восстановленную в Италии международным фондом Андрея Тарковского с его личной копии.

В беседе с «Известиями» сын режиссёра Андрей Тарковский — младший заявил, что именно эту версию, которую покажут на Венецианском фестивале, можно считать авторской.

По его словам, фильм «Андрей Рублёв» существенно отличается от реставрации под названием «Страсти по Андрею», представленной «Мосфильмом».

«Это первая монтажная версия картины, она готовилась в спешке — надо было сдавать её в Госкино, — и там были некоторые неточности. Над ней отец потом работал и сам её изменил», — добавил Андрей Тарковский — младший.

Уточняется, что на Венецианском фестивале покажут именно оригинальную 191-минутную версию, премьера которой состоялась в 1967 году.

Ранее сообщалось, что лента режиссёра Оксаны Бычковой «Нина», главные роли в которой исполнили Юлия Пересильд и Евгений Цыганов, станет фильмом открытия фестиваля российского кино «Выборг».