Картина «Нина» с Юлией Пересильд станет фильмом открытия фестиваля «Выборг»
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Кроме того, фильм примет участие в конкурсной программе, сообщает пресс-служба смотра. Мировая премьера работы Бычковой состоялась на Шанхайском международном кинофестивале в 2023 году, до этого «Нину» показали в рамках индустриальной программы WIP Europa на международном смотре в Сан-Себастьяне.
Фестиваль российского кино «Выборг» стартует в Ленинградской области 4 августа.
Ранее российский режиссёр, продюсер и сценарист Илья Куликов рассказал о важности и недооценённости короткометражного кино.