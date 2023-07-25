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Картина «Нина» с Юлией Пересильд станет фильмом открытия фестиваля «Выборг»

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Лента режиссёра Оксаны Бычковой «Нина», главные роли в которой исполнили Юлия Пересильд и Евгений Цыганов, станет фильмом открытия фестиваля российского кино «Выборг».
Картина «Нина» с Юлией Пересильд станет фильмом открытия фестиваля «Выборг»
  • © МТС Медиа

Кроме того, фильм примет участие в конкурсной программе, сообщает пресс-служба смотра. Мировая премьера работы Бычковой состоялась на Шанхайском международном кинофестивале в 2023 году, до этого «Нину» показали в рамках индустриальной программы WIP Europa на международном смотре в Сан-Себастьяне.

Фестиваль российского кино «Выборг» стартует в Ленинградской области 4 августа.

Ранее российский режиссёр, продюсер и сценарист Илья Куликов рассказал о важности и недооценённости короткометражного кино.

 

 

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