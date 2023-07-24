Режиссёр Куликов рассказал о важности короткометражных фильмов

Российский режиссёр, продюсер и сценарист Илья Куликов, входящий в состав жюри третьего ежегодного кинофестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ», рассказал о важности и недооценённости короткометражного кино.

В комментарии для RT Куликов отметил, что короткометражные фильмы, ставшие непопулярными в сериальную эпоху, показывают мастерство авторов, поскольку в короткий метр гораздо сложнее «вложить мысль, рассказать историю, заставить зрителя полюбить героя». Режиссёр сравнил подобную работу с «бегом с рюкзаком камней за плечами», добавив, что «если сможешь пробежать так, когда скинешь груз, станешь непобедим».

«При этом короткий метр не стоит воспринимать только как тренировку перед большим кино, среди короткометражек постоянно возникают самостоятельные яркие произведения искусства, возможные только в этой форме. Наше кино всегда имело свой независимый путь, но сейчас начинает всё более осознанно переходить на него. Именно поэтому фестиваль «ВОТЭТОФИЛЬМ» необычайно важен для формирования мощной базы молодых российских кинематографистов», — отметил Куликов.

Фестиваль «ВОТЭТОФИЛЬМ» пройдёт в Крыму с 25 по 30 июля. В жюри смотра помимо Куликова входят Егор Бероев, Александр Михайлов, Александр Цыпкин, Жан Просянов и другие. В рамках мероприятия пройдут показы российских, белорусских, китайских и сербских картин, сериальных новинок от онлайн-платформ. Участие в фестивале примут более 100 режиссёров, операторов и сценаристов. Победителей «ВОТЭТОФИЛЬМ» объявят в последний день смотра, 30 июля.

Фильмом открытия фестиваля станет работа режиссёра Натальи Гугуевой «Туман», закрытия — лента Цяо Сысюэ «Нить жизни».

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