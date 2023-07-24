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Второй сезон проекта «Театр на районе» проходит у подмосковных ЖК

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На территориях жилых комплексов (ЖК) Московской области стартовал второй сезон проекта «Театр на районе».
Второй сезон проекта «Театр на районе» проходит у подмосковных ЖК
  • Gettyimages.ru
  • © aerogondo

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства жилищной политики.

Первые спектакли прошли в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове и «Большое Путилково» в Красногорске.

Организаторы проекта — группа «Самолёт» и некоммерческая организация «Театр села».

Всего в этом сезоне запланировано 15 представлений в разных жилых кварталах региона, уточнили в ведомстве.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что полный ансамбль Большого театра России впервые выступил на VI Музыкальном фестивале «Лето. Музыка. Музей».

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