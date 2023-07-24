Второй сезон проекта «Театр на районе» проходит у подмосковных ЖК
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства жилищной политики.
Первые спектакли прошли в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове и «Большое Путилково» в Красногорске.
Организаторы проекта — группа «Самолёт» и некоммерческая организация «Театр села».
Всего в этом сезоне запланировано 15 представлений в разных жилых кварталах региона, уточнили в ведомстве.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что полный ансамбль Большого театра России впервые выступил на VI Музыкальном фестивале «Лето. Музыка. Музей».