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Актриса Татьяна Шитова озвучит героиню Марго Робби в фильме «Барби»

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Актриса театра, кино и озвучивания Татьяна Шитова примет участие в дубляже фильма «Барби». Её голосом вновь заговорит героиня Марго Робби.
Актриса Татьяна Шитова озвучит героиню Марго Робби в фильме «Барби»
  • globallookpress.com
  • © Natalia Shakhanova

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Шитовой Давида Валиани, артистка сделает это не для кинотеатров, а для фанатов.

«Да, Татьяна Шитова будет дублировать эту историю, но это делается чисто фанатски. Всё это не делается для каких-то кинотеатров или ещё чего-то», — пояснил он.

В России голосом Татьяны Шитовой говорили персонажи Марго Робби в таких фильмах, как «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц», «Однажды в… Голливуде», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и других.

Мировая премьера картины Греты Гервиг «Барби» состоялась 21 июля. Лента заработала $155 млн в первые выходные показа в США и Канаде, установив рекорд 2023-го.

Ранее стало известно, что зарубежные критики высоко оценили фильм «Барби».

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