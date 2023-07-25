Актриса Татьяна Шитова озвучит героиню Марго Робби в фильме «Барби»

Актриса театра, кино и озвучивания Татьяна Шитова примет участие в дубляже фильма «Барби». Её голосом вновь заговорит героиня Марго Робби.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Шитовой Давида Валиани, артистка сделает это не для кинотеатров, а для фанатов.

«Да, Татьяна Шитова будет дублировать эту историю, но это делается чисто фанатски. Всё это не делается для каких-то кинотеатров или ещё чего-то», — пояснил он.

В России голосом Татьяны Шитовой говорили персонажи Марго Робби в таких фильмах, как «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц», «Однажды в… Голливуде», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и других.

Мировая премьера картины Греты Гервиг «Барби» состоялась 21 июля. Лента заработала $155 млн в первые выходные показа в США и Канаде, установив рекорд 2023-го.

Ранее стало известно, что зарубежные критики высоко оценили фильм «Барби».