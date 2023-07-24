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В Лондоне присяжные удалились для принятия решения по делу актёра Кевина Спейси

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Коллегия присяжных заседателей в Королевском суде Саутуорка в Лондоне удалилась для обсуждения и принятия решения по делу о домогательствах в отношении четырёх мужчин со стороны актёра Кевина Спейси.
В Лондоне присяжные удалились для принятия решения по делу актёра Кевина Спейси
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Как сообщает Sky News, британский суд на протяжении трёх недель слушал свидетельские показания сторон защиты и обвинения, и вердикт известному голливудскому актёру будет вынесен либо сегодня, либо завтра.

В ходе резюмирующей речи в понедельник адвокат со стороны обвинения заявила, что жертвы домогательств Кевина Спейси больше не намерены держать в секрете то, как с ними обращались. В свою очередь, актёр признался суду, что его жизнь разрушилась, так как он лишился работы и репутации.

Официальное обвинение в случаях сексуального насилия артисту было предъявлено властями Великобритании в мае 2022 года, после изучения собранных полицией доказательств. Предполагается, что неправомерные случаи произошли в интервале между 2005 и 2013 годами. По данным РИА Новости, в то время Кевин Спейси занимал должность художественного руководителя в одном из лондонских театров.

Ранее Кевин Спейси выиграл суд в Нью-Йорке по делу о домогательствах в отношении актёра Энтони Рэппа.

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