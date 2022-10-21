«Я выучил урок. Никогда не извиняйся за то, чего не делал»: Кевин Спейси выиграл суд по делу о домогательствах

В Нью-Йорке жюри присяжных вынесло вердикт по делу Кевина Спейси о сексуальных домогательствах в отношении актёра Энтони Рэппа. Оскароносный артист был признан невиновным. Присяжные пришли к выводу, что истец и его адвокаты не сумели доказать выдвинутые обвинения. По окончании процесса Рэпп заявил, что его целью было рассказать миру свою историю в рамках движения против сексуального насилия.

Жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало американского актёра Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении Энтони Рэппа. В иске на $40 млн последний утверждал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26, актёр пригласил его к себе домой и там начал к нему приставать.

Заключительное заседание длилось около трёх часов. Первой выступила сторона обвинения. Адвокат Ричард Стейгман заявил, что его клиент говорил только правду о случившемся, несмотря на все грязные подробности. Он также отметил, что единственной защитой Спейси на суде было обвинение Рэппа в многолетней лжи против коллеги, мотивы которой якобы менялись в зависимости от ситуации: от ревности до профессиональной зависти.

В свою очередь, адвокат оскароносного артиста Дженнифер Келлер сказала, что сторона обвинения не предъявила никаких доказательств того, что Спейси домогался Рэппа много лет назад. Келлер также показала снимок квартиры, в которой Спейси жил в 1986 году. В ней не было отдельной спальной комнаты, в которой, по словам Рэппа, актёр пытался его изнасиловать. Тем самым юрист снова обвинила истца во лжи. Адвокат уточнила, что подавший иск артист получил больше внимания за время этого суда, чем за всю свою актёрскую карьеру.

Приговор был вынесен достаточно быстро. Присяжные совещались чуть больше часа. Было принято решение, что Рэпп и его адвокат не сумели доказать свои обвинения.

Как сообщает Deadline, когда судья Льюис Каплан огласил приговор, Кевин Спейси опустил голову и вытер слёзы, после чего обнял команду своих адвокатов и менеджера. Обвинитель при этом никак не отреагировал.

Ричард Стейгман в обращении к собравшимся у зала суда заявил, что Энтони Рэпп сказал «свою правду» и вынесенный вердикт не меняет её.

«Присяжные озвучили решение. Энтони рассказал свою правду. Мы уважаем их вердикт, но это не меняет его правды», — заявил Стейгман.

Дженнифер Келлер также выступила с заявлением.

«В состав жюри присяжных вошли очень умные и образованные люди. Думаю, 11 из 12 человек имеют высшее образование. У большинства степени не ниже магистра. Это очень, очень умные люди, и они смогли разобраться в этой ситуации. Кевин Спейси чрезвычайно благодарен системе суда присяжных и этому жюри в частности», — сказала юрист.

Сам актёр отказался давать комментарии, а Энтони Рэпп после окончания процесса опубликовал пост в Twitter, в котором выразил благодарность за предоставленную ему возможность поведать миру свою историю.

«Суть этого иска всегда заключалась в том, чтобы пролить свет (на правду. — RT) в рамках более масштабного движения против всех форм сексуального насилия», — написал он.

Энтони Рэпп впервые заявил о сексуальных домогательствах в 2017 году в интервью изданию BuzzFeed. По словам актёра, всё случилось в 1986 году после вечеринки в квартире Спейси. Когда гости разошлись, тот якобы подхватил юного Рэппа, уложил на кровать и забрался сверху.

Кевин Спейси не признавал своей вины, однако был в ужасе. Он заявлял, что не помнит этой истории, так как был пьян. По его словам, если это и было, то он приносит глубочайшие извинения за своё поведение. Кроме того, эти обвинения подтолкнули его признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Как известно моим близким, в этой жизни у меня были отношения и с мужчинами, и с женщинами. Я любил мужчин и состоял в романтических отношениях с мужчинами на протяжении всей своей жизни. И теперь я выбираю жить как гей», — заявил актёр.

Рэпп подал иск в сентябре 2020-го: артист обратился в суд и потребовал $40 млн компенсации.

Между тем Кевин Спейси во время своих показаний отмечал, что не верит, что такое вообще могло произойти, поскольку на тот момент Энтони Рэпп был слишком молод и не привлекал его как потенциальный сексуальный партнёр.

«Я выучил урок: никогда не извиняйся за то, чего не делал», — сказал артист.

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После признания Рэппа на Спейси обрушился ряд других обвинений в сексуальных домогательствах, что изрядно подпортило карьеру голливудскому актёру. Компания Netflix уволила его и закрыла сериал «Карточный домик», в котором артист исполнял главную роль. При этом несколько членов съёмочной группы проекта тоже обвинили Спейси в домогательствах. Восемь человек на условиях анонимности признались CNN, что актёр вёл себя непристойно, позволял себе грубые высказывания и трогал молодых людей без их согласия. Один из работников рассказал, что Спейси изнасиловал его в своём трейлере во время съёмок первых сезонов ленты. В августе 2022-го суд обязал Кевина Спейси выплатить авторам «Карточного домика» компенсацию в размере $31 млн.

После начала скандала от сотрудничества со Спейси также отказались многие СМИ, общественные организации и кинокомпании. Актёр был лишён присуждённой ему премии «Эмми».

Также на Спейси пожаловались бармен Дэниел Бил и актёр Роберто Кавазос. Бил сообщил, что артист домогался его недалеко от бара, в котором он работал, а Кавазос утверждал, что Спейси якобы приставал к нему во время работы в театре The Old Vic.

В 2019 году с Кевина Спейси были сняты обвинения в сексуальных домогательствах в отношении Уильяма Литтла. Прокуратура Массачусетса закрыла уголовное дело из-за отсутствия главной улики — видео, которое было стёрто с мобильного телефона Литтла его матерью. Спейси обвиняли в том, что в июле 2016 года он якобы домогался молодого человека, которому на тот момент было 18 лет. Спейси грозило до пяти лет лишения свободы.