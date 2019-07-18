Право пятой поправки: с Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуратура Массачусетса закрыла уголовное дело в отношении Кевина Спейси. С американского актёра сняты обвинения в сексуальных домогательствах. Истец, 21-летний Уильям Литтл, отказался от дальнейшего разбирательства, поскольку не был готов давать показания о пропаже важной улики — мобильного телефона. Тем самым он воспользовался правом не свидетельствовать против себя. О домогательствах со стороны Спейси упоминали и другие люди, однако лишь жалоба Литтла была передана в суд. Началом обвинений в адрес Спейси послужило интервью Энтони Рэппа, которое он дал осенью 2017 года. Рэпп заявил, что актёр якобы приставал к нему в 1986-м. После публикации материала партнёры Спейси, в том числе компания Netflix, прекратили сотрудничество с ним.

Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.

Спейси обвиняли в том, что в июле 2016 года он якобы домогался сына телеведущей Хизер Унру Уильяма Литтла, которому на тот момент было 18 лет. Спейси грозило до пяти лет лишения свободы.

Главной уликой в этом деле был мобильный телефон Литтла, с которого потерпевший, по его утверждению, в режиме реального времени отправлял сообщения своей девушке. Среди них было уличающее Спейси видео длительностью менее секунды.

Защита Спейси, в свою очередь, утверждала, что доказательства невиновности актёра могли быть удалены с телефона. Адвокаты отмечали, что Литтл и Унру имели возможность стереть из памяти устройства важную информацию до передачи телефона властям.

Судья потребовал у Унры и её адвоката передать телефон экспертам, чтобы те проверили содержимое устройства.

Молодой человек заявил, что ничего не удалял, однако его мать призналась, что стёрла данные «о действиях мальчика».

Слушание, на котором были сняты обвинения со Спейси, было посвящено исчезновению мобильного телефона. Также на нём обсуждался вопрос об удалении с него каких-либо сведений обвиняющей стороной. В ходе заседания Уильям Литтл воспользовался Пятой поправкой к Конституции США, которая разрешает не свидетельствовать против себя, и отказался давать показания.

Кевин Спейси

AFP

© Joseph PREZIOSO

В воскресенье прокуроры встретились с семьёй Литтла, чтобы обсудить это дело.

«Свидетель был проинформирован, что, если он решит продолжить ссылаться на своё право по Пятой поправке, дело не может быть продолжено», — говорится в заявлении окружного прокурора.

Литтл сообщил, что не откажется от своей прежней позиции. Таким образом, дело в отношении Спейси было закрыто.

Энтони Рэпп и крах карьеры Спейси

Хизер Унру и Уильям Литтл рассказали о своих претензиях к Спейси, после того как аналогичные претензии в интервью BuzzFeed высказал актёр Энтони Рэпп, запомнившийся зрителям по роли в сериале «Стартрек».

Рэпп утверждал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26, актёр позвал его к себе домой и там стал к нему приставать.

Тогда Спейси подчеркнул, что не может вспомнить данный случай, однако эти обвинения подтолкнули его к раскрытию важных фактов собственной биографии. А именно — заставили признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Насколько известно моим близким, в этой жизни у меня были отношения и с мужчинами, и с женщинами. Я любил мужчин и состоял в романтических отношениях с мужчинами на протяжении всей своей жизни, и теперь я выбираю жить как гей», — заявил актёр.

Впрочем, в ЛГБТ-сообществе встретили его откровения прохладно. Некоторые его представители подчёркивали, что Спейси «было бы лучше признаться в алкоголизме, чем связывать сексуальную ориентацию с вменяемым ему поведением».

Сразу же после произошедшего от сотрудничества со Спейси стали массово отказываться СМИ, общественные организации и кинокомпании. Так, Международная академия телевизионных искусств и наук сообщила, что в свете последних событий Спейси не получит премию «Эмми». Компания Netflix, выпускающая популярный сериал «Карточный домик», в котором Спейси исполнял главную роль, приостановила производство проекта, а затем завершила сезон без участия актёра.

«Эффект Вайнштейна»

Обвинения со стороны Рэппа были сделаны на волне откровений, которые породил так называемый «эффект Вайнштейна».

В 2017 году несколько голливудских актрис обвинили американского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В результате продюсер был уволен из основанной им компании, исключён из Британской и Американской киноакадемий и лишён ордена Почётного легиона.

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Обвинения против Вайнштейна послужили причиной начала масштабной борьбы против сексуальных домогательств. К концу октября 2017 года в домогательствах обвиняли Эда Вествика, Стивена Сигала, Мэтью Вайнера, а также многих фотографов и политиков. Обвинения прозвучали в адрес актёра, режиссёра и продюсера Бена Аффлека, режиссёров Ларса фон Триера и Брэтта Рэтнера, певицы Мэрайю Кэри и многих других.

Одним из наиболее резонансных эпизодов, порождённых «эффектом Вайнштейна», стали обвинения в отношении австралийского актёра театра и кино Джеффри Раша. Актриса Яэль Стоун утверждала, что Раш писал ей послания «вульгарного характера», подглядывал за ней в душе и танцевал перед ней абсолютно голым. В неподобающем поведении его обвиняли и другие коллеги, например актриса Эрин Джин Норвилл.

Однако Раш подал в суд на сиднейский таблоид The Daily Telegraph, опубликовавший откровения Норвилл, и в апреле 2019 года выиграл дело. По закону ему должны возместить ущерб в размере более $600 тыс. и выплатить компенсацию за понесённые во время судебных разбирательств убытки.