Пропавшие улики: адвокаты требуют закрыть дело в отношении актёра Кевина Спейси о сексуальных домогательствах
- Кевин Спейси в зале суда
- © Nicole Harnishfeger/Pool via REUTERS
Дело против обвиняемого в сексуальных домогательствах американского актёра Кевина Спейси может быть закрыто из-за отсутствия главной улики. Об этом пишет Deadline.
Речь идёт об обвинениях Спейси в сексуальных домогательствах в отношении сына американской телеведущей Хизер Унру. Инцидент произошёл в 2016 году. По словам Унру, Спейси приставал к её тогда ещё 18-летнему сыну Уильяму Литтлу в одном из ресторанов Нантакета.
Потерпевший успел зафиксировать происходящее на телефоне и даже отправить сообщения с деталями друзьям и девушке. Однако мобильное устройство так и не предоставили для изучения стороне защиты. По утверждениям родственников истца, после инцидента телефон передали полиции. Впоследствии устройство истцам так и не вернули.
По информации Deadline, на предварительном слушании в Нантакете потерпевший решил воспользоваться правом не свидетельствовать против самого себя, после того как адвокат бывшей звезды сериала «Карточный домик» предупредил его, что в штате Массачусетс уничтожение улик подлежит уголовному преследованию.
«Всё дело вращается вокруг данного человека, без него штату (Массачусетс. — RT) придётся очень непросто», — сказал судья Томас Барретт прокурорам, после того как все показания потерпевшего были вычеркнуты из протокола, пишет издание.
Адвокат актёра Алан Джексон на основании этого потребовал закрыть дело. В настоящее время судья не принял никакого решения и назначил следующее заседание на 31 июля.
«Это дело должно быть закрыто — и закрыто сегодня же», — заявил Джексон.
5 июля стало известно, что семья Литтлов добровольно отказалась от другого гражданского иска, в котором юноша обвинял Спейси в спаивании.
Обвинения в отношении Спейси
Напомним, осенью 2017 года американский актёр и певец Энтони Рэпп рассказал изданию BuzzFeed о сексуальных домогательствах со стороны Спейси, имевших место около 30 лет назад — в 1986 году (на тот момент Рэппу было 14 лет, а Спейси — 26). Рэпп, по собственному признанию, решил рассказать о случившемся на фоне обвинений в харассменте в отношении продюсера Харви Вайнштейна.
В ответ на рассказ Рэппа Спейси опубликовал заявление в Twitter, в котором сообщил, что не помнит подобного инцидента, отметив, что сожалеет о произошедшем. Вместе с тем актёр совершил каминг-аут и заявил о своей гомосексуальной ориентации.
Вскоре Спейси стал фигурантом ещё нескольких дел о сексуальном насилии: после Рэппа в домогательствах актёра обвинили около 15 человек (часть из них сделали это анонимно). Бармен Дэниел Бил сообщил The Sun, что Спейси домогался его недалеко от заведения, в котором Бил работал, а актёр Роберто Кавазос утверждал, что актёр якобы приставал к нему во время работы в театре Old Vic.
Позднее в беседе с CNN восемь человек из съёмочной группы «Карточного домика» рассказали о непристойностях, которые позволял себе Спейси на площадке. В числе «пострадавших» оказался и сын телеведущей Хизер Унру, заявивший, что летом 2016 года также подвергся домогательствам со стороны Спейси.
Обвинения моментально сказались на сериале «Карточный домик», где Спейси исполнял главную роль. В октябре 2017 года Netflix сообщил, что грядущий сезон станет последним. Персонажа Фрэнка Андервуда постановщики шоу решили убить. Впрочем, увольнение из популярного проекта оказалось не единственным последствием обвинений Спейси в домогательствах.
- © Кадр из сериала «Карточный домик»
Узнав о скандале, британский режиссёр Ридли Скотт решил вырезать сыгравшего в фильме одну из ключевых ролей Спейси из триллера «Все деньги мира». В результате роль Жана Пола Гетти исполнил канадский актёр Кристофер Пламмер.
Из-за обвинений в сексуальных домогательствах представители Международной академии телевизионных наук и искусств передумали вручать Спейси премию «Эмми» за вклад в производство телевизионных фильмов, а голландский банк ING аннулировал выступление актёра на бизнес-конференции в Роттердаме.
На фоне обвинений закрылось и британское подразделение благотворительного проекта The Kevin Spacey Foundation (KSF). Сотрудничать с актёром отказалось и агентство Creative Artists Agency, а также его пресс-секретарь Стейси Вульф.