Иван Краско был переведён в реабилитационный корпус
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста Фёдора Краско.
«Буквально вчера с ним разговаривал, всё хорошо, отдыхает там. Он сейчас уже в реабилитационном корпусе», — заявил он.
Как сообщалось ранее, 92-летний Иван Краско почувствовал себя плохо 13 июля во время пребывания в Ленинградской области.
Его доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России и прооперировали, а спустя несколько дней перевели из реанимации в палату неврологического отделения.