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Иван Краско был переведён в реабилитационный корпус

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Народного артиста России Ивана Краско, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за осложнений после инсульта, перевели из неврологического отделения в реабилитационный корпус.
Иван Краско был переведён в реабилитационный корпус
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста Фёдора Краско.

«Буквально вчера с ним разговаривал, всё хорошо, отдыхает там. Он сейчас уже в реабилитационном корпусе», — заявил он.

Как сообщалось ранее, 92-летний Иван Краско почувствовал себя плохо 13 июля во время пребывания в Ленинградской области.

Его доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России и прооперировали, а спустя несколько дней перевели из реанимации в палату неврологического отделения.

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