Сын актёра Игоря Ясуловича рассказал о положительной динамике в состоянии отца
Состояние актёра, народного артиста России Игоря Ясуловича стабильное, есть положительная динамика, сообщил его сын Алексей Ясулович. Дата выписки актёра из больницы пока неизвестна.
- globallookpress.com
- © Anton Belitsky
Об этом сообщает РИА Новости.
«Состояние стабильное… Динамика положительная, но когда выписывать, пока неизвестно», — процитировало агентство слова сына.
18 июля стало известно, что актёра Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве.
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