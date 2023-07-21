Сын актёра Игоря Ясуловича рассказал о положительной динамике в состоянии отца

Состояние актёра, народного артиста России Игоря Ясуловича стабильное, есть положительная динамика, сообщил его сын Алексей Ясулович. Дата выписки актёра из больницы пока неизвестна.

globallookpress.com

© Anton Belitsky