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Сын актёра Игоря Ясуловича рассказал о положительной динамике в состоянии отца

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Состояние актёра, народного артиста России Игоря Ясуловича стабильное, есть положительная динамика, сообщил его сын Алексей Ясулович. Дата выписки актёра из больницы пока неизвестна.
Сын актёра Игоря Ясуловича рассказал о положительной динамике в состоянии отца
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Об этом сообщает РИА Новости.

«Состояние стабильное… Динамика положительная, но когда выписывать, пока неизвестно», — процитировало агентство слова сына.

18 июля стало известно, что актёра Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве.

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