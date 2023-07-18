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Народного артиста России Ясуловича экстренно госпитализировали в Москве

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Народного артиста России, профессора и худрука курса ГИТИСа Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве, заявил ректор института Григорий Заславский.
Народного артиста России Ясуловича экстренно госпитализировали в Москве
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Он находится в больнице», — сказал Заславский.

Сам артист в комментарии РИА Новости отметил, что сделал «то, ради чего приехал в больницу».

«Врачи говорят, что всё идёт чередом, они очень внимательны, смотрят. Мне нравится, всё замечательно, много аппаратуры, которая облегчает разговор», — сказал Ясулович.

Ранее стало известно, что здоровью народного артиста РСФСР Глеба Панфилова, который перенёс инсульт и воспаление лёгких, ничто не угрожает. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

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