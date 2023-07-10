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Объявлены победители песенного марафона в поддержку героев СВО

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Министерство обороны объявило победителей всероссийского музыкального онлайн-марафона в поддержку героев СВО «Да здравствует Россия!», сообщает пресс-служба ведомства.
Объявлены победители песенного марафона в поддержку героев СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В числе победителей оказались как профессиональные артисты (солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Никита Борисов, певица Лилия Замулина, ведущие артисты московского театра «Ромэн» Мадина Дубаева и Николай Лекарев), так и начинающие исполнители (Анна Севастьянова, Николай Лекарев — младший и Анастасия Никитина из Москвы, Александра Лакина из Крыма, Элина Салихова из Ульяновска, Азира Исмаилова из Каспийска и Ярослав Кузнецов из Севастополя).

В ведомстве отметили, что марафон стал символом единства и поддержки, «а участники мероприятия не только подарили незабываемые выступления, но и передали своё послание любви и уважения к тем, кто служит и защищает страну».

«Поддержка наших бойцов в зоне спецоперации очень важна, и данный марафон на исполнение песни «Да здравствует Россия!» является отличным примером солидарности и патриотизма», — отметил член жюри, заслуженный артист России Александр Маршал.

Победители станут участниками телевизионных и концертных мероприятий в рамках всероссийской акции «Великого Отечества сыны», а также будут приглашены на обзорную экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее певица Ольга Кормухина пожелала терпения финалистам конкурса «Нашествие: Молодые ветра».

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