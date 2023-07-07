Ольга Кормухина пожелала терпения финалистам конкурса «Нашествие: Молодые ветра»
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В беседе с НСН Кормухина заявила, что ожидает от молодых артистов оригинальности.
«Очень хочется чего-то нового, свежего, не похожего ни на что. На сцене хотелось бы видеть личностей! Личностей, которыми всегда являлись ключевые артисты «НАШЕго Радио», — отметила она.
Музыкантам она пожелала терпения и выдержки и напомнила, что «концептуальное творчество всегда побеждает».
Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что военный оркестр 1-го отдельного Семёновского полка выступил в парке «Красногвардейские пруды» в Москве в преддверии фестиваля «Спасская башня».