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Ольга Кормухина пожелала терпения финалистам конкурса «Нашествие: Молодые ветра»

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Одна из членов жюри конкурса «Нашествие: Молодые ветра», певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина посоветовала финалистам музыкального состязания запастись терпением и выразила уверенность, что их ждёт интересное творческое будущее.
Ольга Кормухина пожелала терпения финалистам конкурса «Нашествие: Молодые ветра»
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

В беседе с НСН Кормухина заявила, что ожидает от молодых артистов оригинальности.

«Очень хочется чего-то нового, свежего, не похожего ни на что. На сцене хотелось бы видеть личностей! Личностей, которыми всегда являлись ключевые артисты «НАШЕго Радио», — отметила она.

Музыкантам она пожелала терпения и выдержки и напомнила, что «концептуальное творчество всегда побеждает».

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что военный оркестр 1-го отдельного Семёновского полка выступил в парке «Красногвардейские пруды» в Москве в преддверии фестиваля «Спасская башня».

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