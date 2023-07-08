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Средняя температура на Земле обновила исторический максимум

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Средняя температура на Земле в четверг, 7 июля, вновь обновила рекордные показатели за всю историю наблюдений.

Об этом, как информирует ТАСС, свидетельствуют данные Национальных центров экологического прогнозирования США.

Отмечается, что 3 июля на Земле была зафиксирована рекордно высокая температура +17°С. Однако уже 6 июля средняя температура составляла +17,23°С.

Прежний температурный рекорд на Земле был установлен в середине августа 2016 года. Тогда температура достигла показателя +16,92°С.

Ранее климатолог Фридерике Отто заявила, что новый рекорд среднемировой температуры является приговором человечеству.

Также заведующая отделением спортивной медицины Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Сарафанникова посоветовала не выходить на улицу в сильную жару.

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