Климатолог Отто: новый рекорд среднемировой температуры является приговором человечеству

Климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто заявила, новый рекорд среднемировой температуры является «смертным приговором» для человечества.

Об этом информирует Sky News.

По данным Национального центра экологического прогнозирования США, 3 июля мир пережил самый жаркий день за всю историю наблюдений.

Отмечается, что средняя температура на планете в этот день достигла 17,01 °C.

«Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем», — сказала Отто.

Ранее климатолог Николай Терешонок допустил рост частоты катаклизмов на Земле.

Также климатолог Алексей Кокорин заявил, что в России уже есть люди, которые при выборе жилья учитывают изменение климата.