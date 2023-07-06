Климатолог Отто: новый рекорд среднемировой температуры является приговором человечеству
Об этом информирует Sky News.
По данным Национального центра экологического прогнозирования США, 3 июля мир пережил самый жаркий день за всю историю наблюдений.
Отмечается, что средняя температура на планете в этот день достигла 17,01 °C.
«Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем», — сказала Отто.
Ранее климатолог Николай Терешонок допустил рост частоты катаклизмов на Земле.
Также климатолог Алексей Кокорин заявил, что в России уже есть люди, которые при выборе жилья учитывают изменение климата.