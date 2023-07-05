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Климатолог Терешонок допустил рост частоты катаклизмов на Земле

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Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что повышение средней температуры на Земле может привести к росту числа катаклизмов.
Климатолог Терешонок допустил рост частоты катаклизмов на Земле
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«Значит, мы не ошибаемся, что идёт глобальное потепление, и оно в последние годы очень интенсивно наблюдается. Это очередной звонок для населения Земли, что надо что-то предпринимать», — сказал эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, на данный момент это потепление неопасно, но оно будет увеличиваться.

«В тропических и средних широтах возможны очень продолжительные жаркие периоды сухой погоды, пожары, засуха и так далее или сильные осадки, ураганы. С ростом температур, естественно, частота катаклизмов может увеличиться», — добавил Терешонок.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.

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