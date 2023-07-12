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Историк Сарачева: изначально внешний облик Покровского собора на Красной площади отличался от современного

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Ксения Калинкина
По случаю 462-летия храма Василия Блаженного на Красной площади кандидат исторических наук заведующая отделом «Покровский собор» Государственного исторического музея (ГИМ) Татьяна Сарачева рассказала RT, что в XVI веке внешний вид постройки отличался от современного исполнения.
Историк Сарачева: изначально внешний облик Покровского собора на Красной площади отличался от современного
  • Gettyimages.ru

Во-первых, сама конструкция собора была несколько иной.

«Ранее храм производил ещё более воздушное впечатление (чем сегодня. — RT). Такое свойство собору прежде всего придавали три открытые галереи. Первая шла по нижнему ярусу, вторая — на уровне церквей второго яруса, а третья — вокруг центральной церкви. Также нужно уточнить, что изначально у собора не было двух нижних церквей, которые есть сегодня: церкви Василия Блаженного (1588 год) и Иоанна Блаженного (1672 год), мощи которого, как и мощи Василия Блаженного, также находятся глубоко под землёй на территории собора. Все пристройки снизу «приземлили» собор», — объяснила Сарачева.

Более того, примерно в то же время (строительства церкви Иоанна Блаженного) собор дополнили ещё несколькими церквями.

«Так что в конце XVII века в соборе было 20 престолов. Так было до конца XVIII века. Впоследствии при императрице Екатерине II прошёл грандиозный ремонт, всё лишнее от собора отняли, осталось 11 церквей», — уточнила историк.

Иными были и цветовые решения, ведь в строительстве собора использовались кирпич и белый камень.

«Так что разноцветным собор изначально тоже не был, он был скорее двухцветным (красно-белым). Снаружи и внутри его стены были покрыты росписью, которая имитировала кирпичную кладку. Разноцветие появляется лишь в XVII столетии, когда расписывают растительным и геометрическим узором вновь пристроенные крыльца и галереи снаружи. Внутри тоже появляется растительный орнамент», — добавила Сарачева.

Ранее стало известно о начале реставрации колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины, построенной в 1915 году. Она находится в Москве на Бауманской улице.

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