Гранты получат 56 проектов сферы культуры из Удмуртии
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
«Удмуртия в тройке лидеров по числу поддержанных проектов. Это позволило привлечь в регион свыше 40 млн грантовых средств. Люди видят, как строятся и обновляются наши дома культуры, проводится обучение работников отрасли, интереснее и современнее становятся музеи», — сказал председатель правительства республики Ярослав Семёнов.
По его словам, это вдохновляет жителей самим становиться инициаторами изменений.
Ранее сообщалось, что в Тверской области вручили гранты победителям конкурса «Агростартап».