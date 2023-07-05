Гранты получат 56 проектов сферы культуры из Удмуртии

Президентский фонд культурных инициатив рассказал об итогах заявочной кампании второго грантового конкурса за 2023 год на реализацию проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В список лауреатов вошли 56 проектов из Удмуртии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Удмуртия в тройке лидеров по числу поддержанных проектов. Это позволило привлечь в регион свыше 40 млн грантовых средств. Люди видят, как строятся и обновляются наши дома культуры, проводится обучение работников отрасли, интереснее и современнее становятся музеи», — сказал председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

По его словам, это вдохновляет жителей самим становиться инициаторами изменений.

Ранее сообщалось, что в Тверской области вручили гранты победителям конкурса «Агростартап».