Узнать больше

Гранты получат 56 проектов сферы культуры из Удмуртии

Короткая ссылка
Президентский фонд культурных инициатив рассказал об итогах заявочной кампании второго грантового конкурса за 2023 год на реализацию проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В список лауреатов вошли 56 проектов из Удмуртии.
Гранты получат 56 проектов сферы культуры из Удмуртии
  • Gettyimages.ru
  • © Andrey Semenov

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Удмуртия в тройке лидеров по числу поддержанных проектов. Это позволило привлечь в регион свыше 40 млн грантовых средств. Люди видят, как строятся и обновляются наши дома культуры, проводится обучение работников отрасли, интереснее и современнее становятся музеи», — сказал председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

По его словам, это вдохновляет жителей самим становиться инициаторами изменений.

Ранее сообщалось, что в Тверской области вручили гранты победителям конкурса «Агростартап».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить