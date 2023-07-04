В Тверской области вручили гранты победителям конкурса «Агростартап»

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Тверской области прошёл конкурс на получение грантов «Агростартап».

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Индивидуальные предприниматели, занимающиеся развитием сельскохозяйственного комплекса региона, получили гранты на общую сумму 23,5 млн рублей.

«В этом году планируется увеличить государственную поддержку агропромышленного комплекса региона не менее чем на 15%, реализовать дополнительные меры по стимулированию производства картофеля, овощей и молока, вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения», — добавил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Также стало известно, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградил 100 молодых жителей региона знаками отличия «Золотая молодёжь Оренбуржья». Об этом сообщает RIA56.

Ранее сообщалось, что в честь Прохоровского танкового сражения, являющегося одним из ключевых сражений Курской битвы, 380 ветеранам Великой Отечественной войны вручили памятные медали.