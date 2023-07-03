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Диетолог Соломатина посоветовала не злоупотреблять фруктами людям после 50 лет

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что людям старше 50 лет не стоит злоупотреблять фруктами.
Диетолог Соломатина посоветовала не злоупотреблять фруктами людям после 50 лет
  • Gettyimages.ru

«После 50 лет многие люди имеют нечувствительность к глюкозе или сахарный диабет. Им лучше есть фрукты в ограниченных количествах. Например, виноград, манго, банан, сладкие яблоки», — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, если человек страдает некомпенсированным диабетом и имеет высокий уровень сахара, то о фруктах стоит забыть.

Как уточнила Соломатина, если человек полностью здоров, то он может употреблять любые фрукты в небольшом количестве.

Со своей стороны, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» отметил, что специалисты советуют есть фрукты ежедневно.

«В рационе им отводится 15%, ещё 20% — овощам, 25% — молочным продуктам, 30% — злаковым, 10% — мясным и бобовым продуктам. Такое соотношение объясняется балансом веществ, необходимых для поддержания нормального обмена веществ в нашем организме», — пояснил он.

По его словам, не стоит заменять фруктами другую еду, поскольку это приведёт к дефициту белков, жиров, витаминов и минералов.

Ранее врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, какое мороженое является самым полезным для здоровья.

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