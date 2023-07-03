Российский документальный фильм «Голоса Арктики» получил награду на итальянском кинофестивале

Российская документальная лента «Голоса Арктики» режиссёра Ивана Вдовина была удостоена приза «Лучший фильм в секции Location denied» на международном фестивале Ischia Film Festival в Италии.

Информация появилась на официальном сайте фестиваля.

В картине «Голоса Арктики» — три новеллы о жителях Крайнего Севера. В каждой из историй рассказывается о традициях, быте и роли музыки в жизни персонажей.

Сквозным героем всех трёх частей является продюсер Денис Симачёв. По сюжету он отправляется в экспедицию на Север, чтобы отыскать уникальные напевы коренных жителей и свести их в единую музыкальную композицию.

Как сообщает ТАСС, во время экспедиции съёмочная группа преодолела порядка 50 тыс. км, работала при температуре -60 °С.

Съёмки фильма проходили в Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии и Ненецком автономном округе.

Международный фестиваль Ischia Film Festival проходил с 24 июня по 1 июля на острове Искья в Италии.

Ранее стало известно, что в Измайловском парке состоится более 40 концертов летом.