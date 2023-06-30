Синоптик Вильфанд: в начале июля температура будет около и выше нормы на 1—2 градуса

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

Синоптик отметил, что прошедшие в конце июня дожди были «в высшей степени полезными».

«Длительное время в Москве и Московской области отмечалась засушливая погода. За первые 25 дней июня выпала только половина (осадков. — RT) от месячной нормы. Поэтому эти дожди напоили почву влагой и существенно снизили класс пожарной опасности», — объяснил Вильфанд.

Собеседник RT также добавил, что температура в начале июля будет «около и выше нормы на один-два градуса».

«В ночь на субботу ещё прогнозируется небольшой дождь, но утром уже переменная облачность. Ночная температура уже с первых чисел высокая — +13...+15 °С. Днём +23...+25 °С. В воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет более тёплым и будет идти с юго-запада. Поэтому в ночь на воскресенье +17...+19 °С, а днём +23...+26 °С», — рассказал специалист.

По его словам, давление в понедельник будет чуть ниже нормы, но в последующие дни будет выше нормы.

«В понедельник местами прогнозируются летние небольшие дожди. Ночная температура +16...+18 °С, а днём +24...+27 °С. По области даже до +27 °С. Во вторник без осадков, примерно +10...+15 °С ночью, а днём +23...+28 °С. В среду погода останется без изменений. В четверг и пятницу существенно ничего не изменится, но появляется вероятность небольшого кратковременного дождя. Температура ночью +12...+17 °С, а днём +23...+28 °С», — заключил Вильфанд.

Ранее руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина в беседе с RT рассказала, какие нормы трудового графика существуют при жаркой погоде и имеет ли право сотрудник требовать сокращения рабочего дня в такой период.

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