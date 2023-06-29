Синоптик Шувалов спрогнозировал умеренно тёплый июль в средней полосе европейской России

Синоптик Александр Шувалов рассказал, какой ожидается погода в столичном регионе в июле.

«Скорее всего, те изменения погодных процессов, которые мы наблюдаем в последние дни июня, передадут свой характер и июлю. То есть ожидается, что умеренно тёплый выдастся июль в средней полосе европейской России. Самое главное, что увлажнение в течение месяца будет тоже близким к нормальному», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил Шувалов, начало июля окажется довольно жарким, в первую неделю ожидается +24...+27 °С.

«Если говорить о течении всего месяца, то среднемесячная температура в июле действительно самая высокая в ходе года. Но думать, что весь месяц будет 22—27 градусов — это заблуждение. Потому что изменения температуры будут связаны с колебаниями фронтальной зоны», — пояснил эксперт.

Он добавил, что долгосрочные прогнозы не всегда бывают точными.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал летнюю погоду в Москве.