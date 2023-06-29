Стала известна дата выхода шоу Татьяны Навки «Команда»

Интервью-шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки «Команда» о людях, добившихся успеха в разных сферах, будет выходить в онлайн-кинотеатре KION.

Как сообщили в пресс-службе платформы, премьера шоу состоится 6 июля.

Гостями «Команды» станут люди, достигшие карьерных высот в литературе, искусстве, науке, спорте, бизнесе, политике и других областях. Они расскажут о том, как командная работа помогла им в достижении профессионального успеха.

«История любого экстраординарного успеха — это зачастую работа целой команды. Я хорошо знаю это по себе, и именно поэтому мне хочется узнать и рассказать другим как можно больше о таких людях. Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения», — говорит Навка.

Всего планируется 24 эпизода, каждый из которых будет посвящён одному герою. В списке гостей — певец Григорий Лепс, футболист Андрей Аршавин, актёр и режиссёр Константин Богомолов, дизайнер Артемий Лебедев и другие.

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