Российских режиссёров-документалистов Арбугаевых пригласили стать членами киноакадемии США

Киноакадемия США пригласила российских режиссёров-документалистов Максима и Евгению Арбугаевых вступить в организацию.

Отмечается, что приглашение было направлено 398 деятелям кинематографа за их вклад в искусство.

«Академия рада приветствовать этих профессионалов», — цитирует РИА Новости президента киноакадемии Билла Крарера.

По его словам, приглашённые внесли жизненно необходимый вклад в индустрию.

В представленный список вошли режиссёры Арбугаевы.

В январе Максим Арбугаев прокомментировал сообщение о том, что его работа «Выход» номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».