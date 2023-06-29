Российских режиссёров-документалистов Арбугаевых пригласили стать членами киноакадемии США
Отмечается, что приглашение было направлено 398 деятелям кинематографа за их вклад в искусство.
«Академия рада приветствовать этих профессионалов», — цитирует РИА Новости президента киноакадемии Билла Крарера.
По его словам, приглашённые внесли жизненно необходимый вклад в индустрию.
В представленный список вошли режиссёры Арбугаевы.
В январе Максим Арбугаев прокомментировал сообщение о том, что его работа «Выход» номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».