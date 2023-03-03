Евразийский аналог «Оскара» могут начать вручать в 2024 году
Об этом сообщает ТАСС.
«Я не уверен, что в этом году кинопремия будет организована полностью», — сказал Михалков.
По его словам, для организации высокого уровня мероприятия в этом году необходимо сделать всю подготовительную работу.
«Не хочется замахнуться на рубль, а ударить на копейку», — добавил кинорежиссёр.
При этом он отметил, что основной задачей, стоящей перед Евразийской академией, является включение в неё кинематографических держав Евразии — Китая, Индии и Кореи.
Ранее Режиссёр Максим Арбугаев прокомментировал сообщение о том, что его работа «Выход» номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».
Также в конце января в Москве объявили лауреатов премии «Золотой орёл — 2023».