Врач Ивлев рассказал, как правильно оказать первую помощь

Врач-реаниматолог Андрей Ивлев рассказал о правилах оказания первой помощи, а также объяснил, как избежать ошибок в сложных ситуациях.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» реаниматолог порекомендовал вызвать скорую помощь перед началом спасательных мероприятий. Вместе с тем помогающему стоит определить, в сознании ли пострадавший, дышит ли он. В случае если нет, нужно приступать к непрямому массажу сердца, добавил врач.

Однако если человек просто без сознания, можно положить его на бок и дождаться скорой помощи. Также можно приступить к остановке кровотечения с помощью жгута.

По словам Ивлева, не стоит бояться предложить помощь или попросить о ней.

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