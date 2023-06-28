Врач Ивлев рассказал, как правильно оказать первую помощь
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» реаниматолог порекомендовал вызвать скорую помощь перед началом спасательных мероприятий. Вместе с тем помогающему стоит определить, в сознании ли пострадавший, дышит ли он. В случае если нет, нужно приступать к непрямому массажу сердца, добавил врач.
Однако если человек просто без сознания, можно положить его на бок и дождаться скорой помощи. Также можно приступить к остановке кровотечения с помощью жгута.
По словам Ивлева, не стоит бояться предложить помощь или попросить о ней.
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