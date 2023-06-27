Пользователи раскритиковали Netflix из-за показа фильма «Титаник»

В соцсетях осудили Netflix за предстоящую трансляцию фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона.

Пользователи Twitter считают, что стример выбрал неподходящее время, учитывая, что с момента трагедии на подводной лодке «Титан» прошла всего неделя.

По мнению одного из пользователей, сервис переходит все рамки приличия. Другой подчеркнул, что ни одна компания не гонится за прибылью так, как Netflix, делая деньги на трагедии миллиардеров.

В то же время, по данным Netflixlife.com, картина «Титаник» была добавлена в сетку вещания 1 июля до того, как субмарину объявили пропавшей.

Батискаф затонул на пути к обломкам судна «Титаник». Вероятная причина — направленный внутрь взрыв. Позднее Джеймс Кэмерон заявил, что шокирован сходством трагедий лайнера и батискафа.