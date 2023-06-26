Терапевт Романенко посоветовала не пить слишком холодную воду в жару
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«Лучше пить воду комнатной температуры. Правило такое: от температуры нашего тела мы отнимаем 10 °С. То есть температура нашего тела — примерно 36 °С. Соответственно, температура потребляемой воды должна быть 26 °С. Это оптимальное значение», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, ледяная вода способна вызвать спазм сосудов и ухудшить кровоснабжение слизистых.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.