Терапевт Романенко посоветовала не пить слишком холодную воду в жару

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что слишком холодная вода в жаркую погоду может привести к простуде.

«Лучше пить воду комнатной температуры. Правило такое: от температуры нашего тела мы отнимаем 10 °С. То есть температура нашего тела — примерно 36 °С. Соответственно, температура потребляемой воды должна быть 26 °С. Это оптимальное значение», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, ледяная вода способна вызвать спазм сосудов и ухудшить кровоснабжение слизистых.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.