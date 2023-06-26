Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Терапевт Романенко посоветовала не пить слишком холодную воду в жару

Короткая ссылка
Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что слишком холодная вода в жаркую погоду может привести к простуде.
Терапевт Романенко посоветовала не пить слишком холодную воду в жару
  • Gettyimages.ru
  • © Cerise HUA

«Лучше пить воду комнатной температуры. Правило такое: от температуры нашего тела мы отнимаем 10 °С. То есть температура нашего тела — примерно 36 °С. Соответственно, температура потребляемой воды должна быть 26 °С. Это оптимальное значение», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, ледяная вода способна вызвать спазм сосудов и ухудшить кровоснабжение слизистых.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить