Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пол Маккартни заявил, что в новой песне The Beatles нет ничего искусственного

Короткая ссылка
Музыкант Пол Маккартни разъяснил, что в последней песне рок-группы The Beatles нет ничего искусственного.
Пол Маккартни заявил, что в новой песне The Beatles нет ничего искусственного
  • Gettyimages.ru
  • © Neil Mockford

Об этом артист сообщил изданию The Guardian. По его словам, вся работа над песней была реальной, ИИ использовался лишь для извлечения голоса Джона Леннона, чтобы он звучал чище.

Впервые ИИ для реконструкции первоначальной записи Леннона был использован в 2021 году во время работы над мини-сериалом Питера Джексона The Beatles: Get Back («Вернись»). Необходимо было отделить голос от фонового шума и очистить архивные записи.

Маккартни считает ИИ «страшным» и «захватывающим», артист полагает что он — неотъемлемая часть будущего.

Ранее Маккартни сообщил, что выпустит «последнюю песню» The Beatles, записанную с помощью ИИ.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить