Пол Маккартни заявил, что в новой песне The Beatles нет ничего искусственного

Музыкант Пол Маккартни разъяснил, что в последней песне рок-группы The Beatles нет ничего искусственного.

Об этом артист сообщил изданию The Guardian. По его словам, вся работа над песней была реальной, ИИ использовался лишь для извлечения голоса Джона Леннона, чтобы он звучал чище.

Впервые ИИ для реконструкции первоначальной записи Леннона был использован в 2021 году во время работы над мини-сериалом Питера Джексона The Beatles: Get Back («Вернись»). Необходимо было отделить голос от фонового шума и очистить архивные записи.

Маккартни считает ИИ «страшным» и «захватывающим», артист полагает что он — неотъемлемая часть будущего.

Ранее Маккартни сообщил, что выпустит «последнюю песню» The Beatles, записанную с помощью ИИ.