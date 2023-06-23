На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Глава Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина сообщила о начале извержения на вулкане Ключевской.

«Ночью началось извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксировано спазматическое дрожание», — сказала она РИА Новости.

По словам Гириной, выбросов пепла пока не наблюдается. Камеры видеонаблюдения зафиксировали свечение лавы в западной части кратера.

Ранее одна из очевидцев сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.

Главный специалист Всероссийского института минерального сырья, ведущий научный сотрудник Института геологии рудных месторождений РАН Иван Махоткин в беседе с RT рассказал о причинах и последствиях извержения вулкана Шивелуч.