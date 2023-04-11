Очевидица рассказала о последствиях извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

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Очевидица сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.
Очевидица рассказала о последствиях извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
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«На данный момент тьма тьмущая, ничего не видно, часто гремит гром, пепел красноватого оттенка, ближе к… бордовому», — прокомментировала она происходящее для телеканала «360».

Ранее в пресс-службе компании «Камчатскэнерго» сообщили, что сильный пеплопад после выброса из вулкана Шивелуч стал причиной отключения электроэнергии в посёлке Козыревск и селе Майском на Камчатке.

Кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.

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