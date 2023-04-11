Вулканолог Махоткин: извержение Шивелуча может привести к похолоданию

Главный специалист Всероссийского института минерального сырья, ведущий научный сотрудник Института геологии рудных месторождений РАН Иван Махоткин в беседе с RT рассказал о причинах и последствиях извержения вулкана Шивелуч.

«Это одна из активных вулканических зон России — восточная Камчатка, переходящая в Курильскую гряду. Конкретно в этом месте происходит загиб вулканической дуги — это зона тектонического движения плит. Соответственно здесь активно растут вулканы. Здесь и Ключевская сопка, Шивелуч, Безымянный вулкан», — рассказал специалист.

Он отметил, что в данный момент у Шивелуча очень много пепла. Эксперт объяснил, что при попадании воды в кратер происходит парообразование, а оно, в свою очередь, приводит к активному пеплообразованию.

«Есть извержение магматическое, а есть фреатомагматическое — когда помимо отделения газа из магмы происходит взаимодействие с водой, ледниками или талыми водами. Когда вода попадает в кратер с магмой, происходит фреатомагматический взрыв, происходит парообразование, и именно пар приводит к более интенсивному пеплообразованию», — подчеркнул вулканолог.

Махоткин также рассказал, что извержение Шивелуча может отразиться на окружающей среде и вызвать похолодание.

«Массовое образование пепла, поднявшегося на высоту более десяти километров, приводит к образованию «покрышки» из пепловых частиц, которые представляют собой стеклянные шарики, отражающие солнечные лучи, вследствие чего наступает похолодание. С другой стороны, пепел всегда плодороден для почвы»,— заключил собеседник RT.

Ранее одна из очевидцев сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.

В пресс-службе компании «Камчатскэнерго» сообщили, что сильный пеплопад после выброса из вулкана Шивелуч стал причиной отключения электроэнергии в посёлке Козыревск и селе Майском на Камчатке.