Вулканолог Махоткин: извержение Шивелуча может привести к похолоданию
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«Это одна из активных вулканических зон России — восточная Камчатка, переходящая в Курильскую гряду. Конкретно в этом месте происходит загиб вулканической дуги — это зона тектонического движения плит. Соответственно здесь активно растут вулканы. Здесь и Ключевская сопка, Шивелуч, Безымянный вулкан», — рассказал специалист.
Он отметил, что в данный момент у Шивелуча очень много пепла. Эксперт объяснил, что при попадании воды в кратер происходит парообразование, а оно, в свою очередь, приводит к активному пеплообразованию.
«Есть извержение магматическое, а есть фреатомагматическое — когда помимо отделения газа из магмы происходит взаимодействие с водой, ледниками или талыми водами. Когда вода попадает в кратер с магмой, происходит фреатомагматический взрыв, происходит парообразование, и именно пар приводит к более интенсивному пеплообразованию», — подчеркнул вулканолог.
Махоткин также рассказал, что извержение Шивелуча может отразиться на окружающей среде и вызвать похолодание.
«Массовое образование пепла, поднявшегося на высоту более десяти километров, приводит к образованию «покрышки» из пепловых частиц, которые представляют собой стеклянные шарики, отражающие солнечные лучи, вследствие чего наступает похолодание. С другой стороны, пепел всегда плодороден для почвы»,— заключил собеседник RT.
Ранее одна из очевидцев сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.
В пресс-службе компании «Камчатскэнерго» сообщили, что сильный пеплопад после выброса из вулкана Шивелуч стал причиной отключения электроэнергии в посёлке Козыревск и селе Майском на Камчатке.