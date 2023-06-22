Выставку «Небо Родины», посвящённую Великой Отечественной войне, открыли в Тюмени

В Тюмени в историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка, посвящённая памяти 50 пилотов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщила «Тюменская область сегодня».

На торжественном открытии выступили тюменцы Герой России Владимир Шарпатов, ветеран гражданской авиации Владимир Катомин.

«Тюмень является одним из первых городов, в которых открывается выставка «Небо Родины». С одной стороны, выставка мультимедийная, а с другой, у посетителей есть возможность прикоснуться к экспонатам и артефактам, которые нашли и подняли тюменские поисковики», — отметил глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук.

Ранее сообщалось об открытии художественной выставки «Мы — русские, с нами Бог!» Василия Нестеренко.