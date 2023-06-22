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Выставку «Небо Родины», посвящённую Великой Отечественной войне, открыли в Тюмени

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В Тюмени в историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка, посвящённая памяти 50 пилотов Великой Отечественной войны.
Выставку «Небо Родины», посвящённую Великой Отечественной войне, открыли в Тюмени
  • © Исторический парк «Россия — Моя История»

Об этом сообщила «Тюменская область сегодня».

На торжественном открытии выступили тюменцы Герой России Владимир Шарпатов, ветеран гражданской авиации Владимир Катомин.

«Тюмень является одним из первых городов, в которых открывается выставка «Небо Родины». С одной стороны, выставка мультимедийная, а с другой, у посетителей есть возможность прикоснуться к экспонатам и артефактам, которые нашли и подняли тюменские поисковики», — отметил глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук.

Ранее сообщалось об открытии художественной выставки «Мы — русские, с нами Бог!» Василия Нестеренко.

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