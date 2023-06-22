Выставку «Небо Родины», посвящённую Великой Отечественной войне, открыли в Тюмени
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Об этом сообщила «Тюменская область сегодня».
На торжественном открытии выступили тюменцы Герой России Владимир Шарпатов, ветеран гражданской авиации Владимир Катомин.
«Тюмень является одним из первых городов, в которых открывается выставка «Небо Родины». С одной стороны, выставка мультимедийная, а с другой, у посетителей есть возможность прикоснуться к экспонатам и артефактам, которые нашли и подняли тюменские поисковики», — отметил глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук.
Ранее сообщалось об открытии художественной выставки «Мы — русские, с нами Бог!» Василия Нестеренко.